رئيس «شؤون الرقابة»: تنفيذ حملات موسعة على الأسواق لمتابعة الأسعار (حوار)

قال أحمد أبوالفضل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن حملات الوزارة تتابع الرقابة على معارض «أهلاً رمضان»، من خلال تعاون مشترك مع مديريات التموين التى ترفع تقريرها للجنة الفنية الدائمة بالوزارة، ثم إلى اللجنة العليا المشكّلة لمتابعة أسعار السلع الغذائية المعلنة بقرار من مجلس الوزراء.

حدِّثنا عن معارض «أهلاً رمضان» وإقرار تخفيضات سلعية وصلت إلى 30%.

- معارض أهلاً رمضان يتم تنفيذها حالياً فى المحافظات بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى، حيث يتم وضع خطة مع مديريات التموين لإحكام الرقابة وتوحيد القرارات الوزارية فى المخالفات، سواء مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، أو البيع بأزيد من فواتير الشراء، أو انتهاء مدة الصلاحية وفق القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك.

هل هناك رقابة على أسعار العارضين المشاركين فى المعارض؟

- بالتأكيد وزارة التموين لديها حملات ثابتة داخل المعارض للرقابة على العارضين المشاركين فى كل المعارض على مستوى الجمهورية للتأكد من التخفيضات المقدمة على السلع، كما أن مديرية التموين تتأكد قبل الموافقة على دخول العارضين من الأسعار المقدمة منهم للموافقة على دخولهم فى الاشتراك فى المعارض، إذ الأصل فى الاشتراك موافقة مديرية التموين واتحاد الغرف على دخول العارضين فى المعارض وفق التخفيضات المقدمة منهم.

هل السلع التى يتم ضخها فى المعارض من الشركة القابضة سلع غذائية؟

- كل السلع يتم ضخها، غذائية وغير غذائية، وبناء على تعليمات من وزارة التموين كل شركات الزيوت والمنظفات التابعة للوزارة تقوم هى الأخرى بضخ منتجات المنظفات لكل المعارض على مستوى الجمهورية.

ماذا عن تدوين السعر على السلع؟

- مشاركة العارضين والسلاسل التجارية وأيضاً شركات التموين الأصل فيها موافقتها تدوين السعر على السلع، كما أن المهلة تنتهى قبل 1 مارس المقبل، وبعد هذا التاريخ يتم تطبيق عقوبات القانون 95 لسنة 45 الذى ينص على تحويل للنائب العام لأى سلسلة لا تقوم بعرض وتدوين السعر على السلعة من الشركات والمصانع والسلاسل، كما أن هناك متابعة مستمرة من قبَل المديرية على معدلات الضخ، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 200 لسنه 2023 والقرارين رقم 1 و2 لسنة 2024، بهدف إلزام الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائى للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، كما أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه المديريات بأن يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو غلاف المنتج مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك تحت أحرف (ح أ س م) لتتم كتابتها على المنتج أو السلعة أو وضع استيكر على عبوة المنتج النهائى.