«سند الخير وخير مزارعنا».. مبادرات لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة

وزير الزراعة: ضخ لحوم ومنتجات غذائية فى المنافذ بجودة عالية.. و«قاسم»: 7126 بين معرض ومنفذ ثابت ومتحرك فى المحافظات.. ورقابة صارمة على التجار

استعدت وزارتا الزراعة والتنمية المحلية لاستقبال شهر رمضان بزيادة المنافذ ومضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات 30% فى إطار مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» وتكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية.

وقال «القصير» إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى وجهود الحكومة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة ارتفاع الأسعار، موجهاً قيادات الوزارة ومسئولى الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، باستمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذ الوزارة البالغ عددها 243 منفذاً ثابتاً منتشرة بجميع المحافظات، فضلاً عن 32 منفذاً متحركاً تجوب المدن والمراكز والميادين العامة، والقرى والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل سكانها.

وشدد وزير الزراعة على ضخ المزيد من السلع والمنتجات تشمل لحوماً بلدية، ودواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائى، والتمور، والياميش، ومنتجات الألبان، بالمنافذ، بجودة عالية، وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بهدف الحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية، خلال الشهر الكريم.

ووجّه «القصير» الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أى مخالفات، والتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وقررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، فضلاً عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية استعدادها لاستقبال شهر رمضان، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض على أرض المحافظات 7126 بين معرض ومنفذ بعد إضافة 902 منفذ جديد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع التموين والغرف التجارية واتحاد الصناعات والداخلية والمجتمع المدنى.

وقال د. خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المعارض تشهد تخفيضات بين 10-25% على السلع الغذائية، مع استمرار متابعة تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية وتشمل الأرز والسكر والزيت والفول والألبان.

وأوضح لـ«الوطن» أن الوزارة تواصل إطلاق مبادرة سند الخير بالتعاون مع المجتمع المدنى لتسيير منافذ متحركة تجوب المحافظات، ووصلت لـ16 محافظة وتصل إلى الأحياء الشعبية والقرى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، ويصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً داخل مبادرة سند الخير منها لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سودانى، أرز، مكرونة، زيوت فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأشار «قاسم» إلى أن مبادرة «سند الخير» تضم 100 سيارة تغطى عدداً كبيراً من المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، حيث تجوب القاهرة وبنى سويف والمنوفية 30 سيارة، و8 سيارات لكل محافظة من الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من الغربية وكفر الشيخ، بخلاف البحيرة والمنيا وقنا والأقصر وجنوب سيناء وأسوان، وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب. وأكد مساعد الوزير على المتابعة الدورية من جانب وزير التنمية المحلية مع المحافظين لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء فى الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التى تم الإعلان عنها بالمبادرة لتوفير السلع الأساسية، لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها فى توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة للمواطنين فى جميع المحافظات.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط الأسواق، وفرض رقابة على التجار والتصدى لكل محتكرى السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب تعاون المجتمع المدنى والقطاع الخاص وتذليل أى عقبات من أجل توفير السلع بسعر مخفض للمواطنين.