استعدادات المحافظات لشهر رمضان: 500 معرض لتوفير احتياجات المناطق النائية بخصومات 30%

واصلت المحافظات تجهيزات معارض «أهلاً رمضان»، حسب تأكيدات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتم افتتاح أكثر من 500 معرض لتوفير احتياجات القرى والنجوع، وتم افتتاح بعض المعارض بعدد من المحافظات، فيما تستعد محافظات أخرى لافتتاح المزيد من المعارض فى جميع المدن والنجوع بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، ومحاربة الغش التجارى، ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وبنسب خصم تصل إلى 30% عن السوق.

فى القليوبية، افتتح د. على المصيلحى، وزير التموين، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، معارض «أهلاً رمضان»، بمدينتى شبرا الخيمة وبنها، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية.

وقال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المعارض توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، ويجرى التنسيق لافتتاح 5 معارض فى مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحى شرق شبرا الخيمة؛ لتغطية جميع المدن، بجانب شوادر فى قرى ميت عاصم والحرس الوطنى والرملة بمركز بنها، لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.

وأشار المحافظ إلى أن أسعار الأرز تبدأ من 27 جنيهاً بدلاً من 31 جنيهاً والمكرونة 28 جنيهاً بدلاً من 35 جنيهاً والسكر 27 جنيهاً والزيت 700 مللى بسعر 60 جنيهاً والفول البلدى بسعر 50 جنيهاً والبلح الجاف بسعر 42 جنيهاً.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تمت إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% .

وافتتح د. محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، 3 معارض «أهلاً رمضان» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مُخفضة، مؤكداً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن افتتاح المعارض يأتى ضمن خطة المحافظة للتصدى لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقال د. طارق رحمى، محافظ الغربية، إن المحافظة حرصت منذ وقت مبكر على إقامة معارض «أهلاً رمضان» فى مختلف مدن ومراكز المحافظة، وبلغ عدد معارض «أهلاً رمضان» بالغربية 12 معرضاً، بواقع 3 معارض فى طنطا ومعرض بكل مركز ومدينة، مشيراً أن معارض «أهلاً رمضان» بمحافظة الغربية تشهد توافر جميع السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية، مثل السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاى، العسل، منتجات الألبان، اللحوم، الأسماك، الفاكهة، المنظفات، وجميع مستلزمات الأسرة.

وقال د. محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المعارض ستقام فى جميع المراكز لتوفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بأسعار مخفضة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى إطار المتابعة المستمرة والدعم المقدم لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وأشار شاذلى عايش، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إلى تجهيزات معارض «أهلاً رمضان» بمدن البحر الأحمر لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أنه تم تجهيز 21 معرضاً من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين والقضاء على جشع التجار.

وفى الإسكندرية، استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لمعارض «أهلاً رمضان»، وعقد وكيل وزارة التموين عدة اجتماعات مع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والغرفة التجارية وعدد من الشركات والعارضين، حيث سيتم خلال هذا الأسبوع افتتاح 10 معارض داخل السلاسل الكبرى بالإسكندرية وسيكون فى كل فرع بهذه السلاسل ركن خاص لمعروضات «أهلاً رمضان» تتضمن السلع الأساسية منها السكر والزيت والمكرونة والدقيق والأرز وغيرها من السلع، كذلك تتوافر منتجات شهر رمضان من الياميش والحلويات، ويجرى التجهيز لافتتاح أكبر معرض لـ«أهلاً رمضان» بغرب الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة لخدمة أهالى مناطق برج العرب والمناطق المحيطة بها.