«أحمد» يعالج الأطفال من ذوي الهمم مجانا: «هيرجعوا يلعبوا تاني»

لم يكن هدفه الأول تحقيق حلم التفوق الدراسي فقط بالتحاقه بكلية العلاج الطبيعي، إذ كان يتمنى أنّ يخفف من آلام الصغار خاصة الذين يعانون من إعاقات حركية مختلفة حرمتهم من طفولتهم، ليقرر «أحمد» تقديم الاستشارات العلاجية مجانًا لجميع الأسر غير القادرة عبر «فيسبوك» ويخفف عنها أيضًا عبء الانتقالات.

الدكتور أحمد محمد لاشين، ابن محافظة الشرقية، قرر التخفيف عن الأطفال من ذوي الإعاقة الحركية بتقدم الاستشارات العلاجية لهم مجانًا عبر «فيسبوك»: «أنا هدفي إن يكون الكشف مجانًا لكل ذوي الاحتياجات الخاصة وده بحاول أعمله بالتخفيف عن الأهالي غير القادرين ماديًا، لأنّ حلمي كل الأطفال اللي عندهم إعاقات حركية يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي».

«أحمد»: النفسية أهم من العلاج

«النفسية أهم من العلاج» شعار يؤمن به الطبيب الثلاثيني، إذ يحاول التخفيف عن الصغار قدر المستطاع بتوزيع الحلوى عليهم وجعلهم يستعيدون جزءًا من حياتهم العادية مثل سائر أقرانهم، ويحكي عن أصعب الحالات التي واجهته: «طفل كان عنده الأطراف الأربعة مش بيتحركوا تمامًا لأنه كان مركب دعامة وعنده مياه على المخ وضمور في العصب البصري، والموضوع كان صعب لأنه مش مستحمل حد يلمسه، لكن بفضل ربنا قدر يتحرك من تاني في فترة قليلة وأكتر حاجة فرحتني إني قدرت أرسم على وشه الابتسامة»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

الطبيب الثلاثيني: نفسي أفتح مستشفى أعالج فيه الأطفال مجانا

ضحكات وبسمات كثيرة يقابلها «أحمد» في حالات لم يكن لها أمل في الشفاء، لكنها استعادت حركتها مجددًا بعد العلاج والتأهيل، كاشفًا أنه يرغب في افتتاح أكبر مستشفى مجاني للعلاج الطبيعي للأطفال: «لو في أمنية ليا هتكون إنّ كل الأطفال ميتألموش أبدًا ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي دون إعاقات، وإني أرسم البسمة على وشوشهم وأسرهم».