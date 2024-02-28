3.4 مليار جنيه عوائد مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب مساعد الوزير للتسويق والاستثمار، تنفيذ 832 مشروعًا في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالي عائد استثماري 3.4 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص، دون تحمل وزارة الشباب والرياضة أو مراكز الشباب أي تكلفة مالية.

تطوير مراكز الشباب

وتشمل هذه القيمة مبلغ ملياري جنيه قيمة إنشائية و1.4 مليار جنيه قيمة حق انتفاع تؤول منها 75% لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25% لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار.

وتشمل المشروعات التي نُفذت «137 حمام سباحة، 149 ملعبا رياضيا، 24 صالة رياضية، 77 قاعة متعددة الأغراض، 245 مشروع محلات تجارية، 101 كافتيريا، 99 مشروعًا أخرى تتنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونوادي اجتماعية».

مشروع الطرح الاستثماري

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أنّ الغرض من مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الذاتية لتلك المراكز حتى تصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النشء والشباب وتكثيف الأنشطة، إضافة إلى توفير خدمات شبابية ورياضية متنوعة بكفاءة وجودة مميزة للشباب المصري أعضاء تلك المراكز، موضحا دعمه الدائم لفريق العمل القائم على المشروع بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستمرار نجاح المشروع، مؤكداً على أن فريق العمل القائم على التنفيذ يعمل وفق رؤية واضحة ووفق ضوابط قانونية تضمن حقوق المستثمرين ومراكز الشباب وتخلق بيئة جاذبة للإستثمار، وذلك بهدف جذب أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل الوزارة أو مركز الشباب أي أعباء مالية حالية أو مستقبلية.