وداع لن يُنسى.. المخرج محمد خضر يكسر الصمت بالبكاء بين ذراعي ابنته

لم يتمالك المخرج محمد خضر دموعه في أثناء الوداع الأخير لوالده الراحل عبدالعزيز خضر، حيث ظهر بعد صلاة الجنازة في حالة انهيار وحزن شديدة، في أحضان ابنته، وكأنّهما يواسيان بعضهما.

صلاة الجنازة على والد المخرج محمد خضر

وأقيمت صلاة جنازة والد المخرج محمد خضر، ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، مع غياب نجوم الفن، فلم يتواجد سوي الفنانة إنجي وجدان والمطرب محمد شاهين، إلى جانب عددٍ كبير من أفراد أسرتهم.

دعاء محمد خضر لوالده الراحل

وطالب المخرج محمد خضر مع جنازة والده جمهوره بالدعاء لوالده من خلال نشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلّق قائلا: «اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس».

وتابع داعيًا: «اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار».