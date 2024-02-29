انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للتمور، في حديقة الحرية بالزمالك بأسعار مخفضة، لتوفير احتياجات المواطنين من البلح والياميش قبل حلول شهر رمضان.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أسعار البلح في مهرجان القاهرة الدولي للتمور.

أسعار البلح في مهرجان القاهرة الدولي

جاءت أسعار البلح والياميش كما يلي.

- رطب سكري القسيم عبوة 3 كيلو بسعر يصل إلى نحو 460 جنيها.

- مفتل سكري القسيم عبوة 3 كيلو بسر يصل إلى نحو 500 جنيه.

- نص جاف الواحات عبوة 5 كيلو تمر يصل إلى نحو 350 جنيها.

- رطب سكري سعودي عبوة 900 جرام بسعر يصل إلى 150 جنيها.

- تمر رطب صعيدي الواحات عبوة 900 جرام يصل إلى نحو 90 جنيها.

- رطب دقلة نور عبوة 900 جرام بسعر يصل إلى 180 جنيها.

- صقعى سعودي عبوة 800 جرام بسعر يصل إلى نحو 210 جنيهات.

- مفتل سكري سعودي عبوة 800 جرام بسعر يصل 190 جنيها.

- مجدول اردني جامبو عبوة 800 جرام بسعر يصل إلى 240 جنيها.

- مجدول سعودي جامبو عبوة 800 جرام بسعر يصل إلى نحو 350 جنيها.

- مجدول مصري وسط عبوة 800 جرام يصل سعرها إلى 150 جنيها.

- صفاوي المدينة المنورة عبوة 800 جرام بسعر يصل إلى نحو 250 جنيها.

- عجوة المدينة المنورة عبوة 800 جرام بسعر يصل إلى نحو 500 جنيه.