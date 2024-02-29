إزالة 26 إعلانا مخالفا في حملة مكبرة بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، من إزالة 26 لوحة إعلانية مخالفة، تحت إشراف سليم أبو شريف رئيس المدينة، وذلك في إطار حملة مكثفة للقضاء على الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

إزالة 26 إعلانا مخالفا بمدينة برج البرلس

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنّه جرى إزالة 26 إعلانا مخالفا من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة برج البرلس، تنوعت ما بين «لافتات، وبوسترات إعلانية»، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً إلى أنّ الحملة تهدف إلي تحسين المظهر الجمالي للمدينة، وتُساعد في تطبيق القانون والضوابط المُنظمة لعملية الإعلان.

وأكد المحافظ استمرار حملة إزالة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على تحسين المظهر الحضاري للمراكز والمدن والقرى، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، موجهاً بالاستمرار في التصدي لكل أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة أو تركيب الإعلانات التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الدورية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، حفاظاً على المظهر العام، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق.