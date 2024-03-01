توزيع جوائز أفلام المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل ختام المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72، والمقام حاليًا في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، برئاسة الأب بطرس دانيال.

توزيع جوائز وتكريمات الأفلام

وشهد حفل الختام، توزيع جوائز وتكريمات الأفلام الـ5 التي شاركت خلال الدورة الحالية، وقامت اللجنة العليا للمهرجان باختيارها من بين 43 تقدموا للدورة الحالية، إذ جرى اختيار كل من فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس، والذي قام باستلام جائزتها ماريا عادل، مديرة العلاقات العامة بالشركة المنتجة بالفيلم، إلى جانب تكريم فيلم «فوي! فوي! فوي!»، وقام بتسلم الجائزة مخرج الفيلم عمر هلال، بالإضافة لفيلم «19ب» للمخرج أحمد عبد الله، وتسلّمت الجائزة الفنانة منحة البطراوي، مع حضور أبطال الفيلم كل من سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي.

تكريم فيلم «بيت الروبي»

كما جرى تكريم فيلم «بيت الروبي» وتسلّمت الجائزة منة الله، مديرة العلاقات العامة بالشركة المنتجة، بالإضافة لفيلم «وش في وش» وتسلّم الجائزة منتج العمل أحمد فهمي.