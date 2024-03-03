جنيه هيخلصك من أهم مشكلة في حياتك.. «وداعا للرائحة الكريهة»

تعد رائحة الحذاء الكريهة واحدة، من أكثر الأمور المزعجة، وذلك لما تسببه من إحراج للأشخاص، ويمكن التخلص من هذه الرائحة بحيلة بسيطة لن تكلفك سوى جنيه واحد فقط.

طرق سحرية للتخلص من روائح الأحذية الكريهة

طرق عديدة وحيل سحرية، تستخدم في إزالة روائح الأحذية الكريهة، وفق موقع «bright side»، ويعد من أبرزها العملات المعدنية «جنيه».

فبعد مرور ما يقرب من نصف ساعة من نزع الحذاء، يمكن وضع «جنيه» داخله وتركه حتى ارتدائه مرة أخرى.

ولتنفيذ هذه الطريقة يمكن استخدام ورق المناديل المعطرة، ولف العملة المعدنية أو أي شيء معدني بها، ووضعها داخل الحذاء، لإزالة الرائحة الكريهة، وذلك لأن المواد المعدنية تمتص الروائح الكريهة، لذلك فوجود «الجنيه» يُزيل الرائحة، ولأنه يوجد في كل منزل.

لا يقتصر وجود العملات أو المصادر المعدنية، للتخلص من روائح الأحذية الكريهة، بل هناك طرقا أخرى تساعد على ذلك، للحصول على أفضل نتائج دون أن تتسبب تلك الرائحة في إحراج الجميع، وذلك من خلال وضع المواد المعطرة أو مواد تمتص الرائحة.

قشر الليمون والبرتقال

قشور الليمون أو البرتقال، تعد من الطرق التي تعمل على امتصاص روائح الأحذية الكريهة، وذلك بعد مرور ما يقرب من نصف ساعة من نزع الحذاء، يمكن وضع تلك المواد بداخل الحذاء وتركها حتى ارتدائه مرة أخرى.

ويعد زيت القرنفل، أحد المكونات التي يمكنك الاعتماد عليها، في التخلص من رائحة الحذاء الكريهة، وذلك عن طريق ترك الحذاء في مكان ذو تهوية جيدة أو تحت أشعة الشمس، وبعد مرور ما يقرب من ساعة على تهويته يتم إضافة 3 نقاط من زيت القرنفل، خاصة أنها تعمل على امتصاص الرائحة الكريهة الموجودة به.

استخدام خل التفاح قبل ارتداء الحذاء

وهناك طريقة أخرى وفعالة لعلاج البكتيريا، التي تتسبب في حدوث الروائح الكريهة بعد نزع الحذاء، وخاصة إذا تم ارتدائه لفترات طويلة، وهي وضع القدمين في إناء يحتوي على كوبين من الماء الدافىء قليلا وربع كوب من خل التفاح، مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، قبل ارتداء الحذاء، وذلك لأنه يعمل على تطهير القدمين، والقضاء على البكتيريا.