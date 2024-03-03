لمدة 4 أيام.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب 6 محافظات

تغيرات جوية كثيرة تتعرض لها عدد من المحافظات في الفترة القادمة خلال الأسبوع الحالي، من ضمنها ظاهرة جوية تضرب 6 محافظات، وتبدأ من الساعة 4 فجرا حتى الساعة 9 صباحا.

ظاهرة جوية في الساعات الأولى من الأيام القادمة بالمحافظات

وأشارت غرف العمليات في مختلف المحافظات، أنه تتعرض 6 محافظات بداية من غدا الاثنين لـ شبورة مائية طوال أيام الأسبوع على الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجاءت الشبورة في المحافظات على مدار 4 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الأماكن الآتية:

- على الطرق من وإلى القاهرة الكبرى

- الوجه البحري

- السواحل الشمالية

- مدن القناة

- وسط سيناء

- شمال الصعيد

تحذيرات المواطنين من الشبورة المائية

وأكدت غرف العمليات وإدارة المرور، على المواطنين المسافرين بالطرق السريعة في الصباح توخي الحذر في حالة الاضطرار إلى السفر، وفي حالة عدم الاضطرار يفضل السفر بعد انتهاء الشبورة أو في الساعات الأخيرة منها، وجاءت النصائح كالآتي:

- فتح نوافذ السيارات لمنع تكثيف البخار داخل السيارة.

- القيادة بهدوء تام وتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار

- استخدام آلة التنبيه على فترات

- في حالة انعدام الروية يفضل الوقوف على جاني الطريق حتى انتهاء الشبورة المائية.