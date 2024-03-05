الجنيه الذهب يسجل خسارة كبيرة بشكل مفاجئ.. وصل لكام؟

تراجع سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية، بشكل مفاجئ، ليسجل 23 ألفًا و120 جنيهًا، بحسب ما أعلنت الشعبة العامة للذهب، منذ قليل، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال تعاملات الظهيرة وبلغت 24 ألفًا و240 جنيهًا، ليخسر 1120 جنيهًا دفعة واحدة.

تراجع كبير في الجنيه الذهب

قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن أسعار الذهب في حالة ارتباك بشكل يومي، وسعر الذهب تعرض لموجة كبيرة من التراجع بعد إعلان الحكومة صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، وكذلك عزوف المواطنين عن الاستثمار في الذهب واللجوء إلى الشهادات البنكية بسبب ارتفاع قيمة الفائدة السنوية إلى 40%.

أضاف لـ«الوطن»، أن سعر الجنيه الذهب تراجع 1120 جنيهًا بحسب ما أعلنت الشعبة العامة للذهب، وهذا يفسر حالة عدم الاستقرار في سوق الذهب، خاصة أن الجنيه الذهب من أهم وسائل الاستثمار في الفترة الماضية.

مواصفات الجنيه الذهب

تستعرض «الوطن» مواصفات الجنيه الذهب وفقًا للمعلن من الشعبة العامة للذهب كالتالي:

- الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21.

- السعر يشمل جميع مصاريف المصنعية والدمغة.

- الأسعار قابلة للتغير وفقاً لتغير أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية.

- مدموغة ومعتمدة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.