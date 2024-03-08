«بيطري الشرقية»: فحص 1430 رأس ماشية في قافلة علاجية بقرية بني عامر

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية نظمت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بني عامر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، بحضور كل من مديري إدارات «رعاية الحيوان – الرعاية التناسلية- الإرشاد»، بالمديرية ومدير وأطباء إدارة الزقازيق البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير وأطباء وحدة بنى عامر البيطرية بالاشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني عامر

و أشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة أجرت المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 310 رؤوس ماشية ورش 500 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 400 رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد 110 رأس، وأمراض تنفسية لـ6 رأس وأمراض جلدية لـ80 رأس ماشية فضلاً عن ترقيم وتسجيل 26 حيوان وذلك بالمجان.

الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها

وأشار إلى أن ذلك جاء ذلك في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطري.