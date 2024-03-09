حكاية أقدم مطحن للبن بالمنوفية.. ماكينات تراثية وموازين من أيام الملك (فيديو)

من داخل أقدم مكان لطحن البن في محافظة المنوفية، توجد ماكينات تحميص وطحن للبن منذ 100 عام توارثها جيل بعد جيل وما زالوا محافظين على تلك الأدوات التراثية التي لا تقدر بثمن من وجهة نظرهم، هذا المكان هو محل الزوغبي الكائن في مدينة شبين الكوم.

قصة أقدم مطحنة بن في المنوفية

يقول معتز الزهدي البالغ من العمر 54 عاما، إنه ورث هذا المكان أبا عن جد، ومنذ ذلك الوقت ويحتفظ بكافة تفاصيل المكان ولا ينوي تغييره طوال فترة حياته، ويقترب المحل من المئوية بعد 3 سنوات من الآن بعدما افتتحه أجداده عام 1927 ليكون أقدم محل لطحن البن في المدينة.

ماكينات تراثية

يكمل «الزهدي»، أنه ما زال محتفظا بأدوات طحن البن التي توارثها من أبيه ومنها المطحنة اليدوية التي يصل عمرها إلى 100 عام اشتراها جده بداية من فتح المحل، كما يوجد ميزان حديدي ونحاسي من أيام الملك فاروق ويوجد عليه الرقم واسم الملك فاروق، كما يوجد محمصة البن التي يبلغ عمرها 40 عاما.

وتوجدا ماكينتان دانماركي عمرهما أكثر من 50 عاما، كما توجد أقدم مطحنة للسكر في مدينة شبين الكوم ويبلغ عمرها 70 عاما.