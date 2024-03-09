محافظ الغربية: إطلاق أسماء 30 شهيدا على المؤسسات تقديرا لتضحياتهم

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية بمناسبة «يوم الشهيد»، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض ابن محافظة الغربية، الذي حدث في مثل هذا اليوم 9 مارس عام 1969، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

توفير الأمن

وأكد «رحمي» في بيان صحفي، بمناسبة هذا اليوم، اعتزاز كافة فئات الشعب المصري بالجيش المصري، والذي حمل على عاتقه توفير الأمن والأمان للشعب، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها شكرة لأسر الشهداء، قائلًا: «شكرا على الهدية التي قدمتوها لمصر، شكرا على ما قدمتوه من ثمن للحرية والأمان»، موجهًا التحية لكل مصاب قدم جزءًا من جسده فداءً للوطن.

إطلاق أسماء الشهداء على المؤسسات

وأشار محافظ الغربية إلى أنه جرى إطلاق أسماء 13 شهيدًا من الشرطة و17 من القوات المسلحة بداية من 2019 حتى تاريخه على عدد من المؤسسات الحكومية من مدارس، شوارع، مراكز شباب بمحافظة الغربية.