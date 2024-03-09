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دراما المتحدة

أستاذ اقتصاد: الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الأسعار بفعل الإصلاحات المالية

كتب:

حسن سمير
11:22 م | السبت 09 مارس 2024
الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية

الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أزمة الاقتصاد المصري بدأت تنفرج بعد التدفقات الدولارية الأخيرة.

وتابع أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة cbc، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في أسعار السلع بفعل الإصلاحات النقدية والمالية.

غنيم: سعر الدولار سينخفض 

وردا عن التساؤلات المتعلقة بالأسعار الفترة المقبلة، وخلال شهر رمضان، أوضح غنيم أن الأسعار إما ستثبت أو تقل، وذلك بالنسبة للسلع التي كان يتوقع زيادة أسعارها، موضحًا أن الإصلاح المتعلق بالصناعة والتجارة، سوف يستغرق وقتا، منوها بأن حلول الجانب النقدي بدأت تتضح، وسعر الدولار سينخفض عن الـ50 جنيها.

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