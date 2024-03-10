رئيس «النواب»: الدولة لن تجني ثمار التقدم إلا بتنمية الإنسان والاستثمار في البشر

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ نسمات الرحمن تهل على العالم الإسلامي بعد ساعات، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان.

وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: «ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم، بخالص التهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان».

وتابع: «اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي، كان آخرها منذ أيام قليلة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي المصري، وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أنّنا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري».

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ الدولة على يقين تام من أنّه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.

وأوضح: «يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات (الداخلية - العدل - شؤون المجالس النيابية) وممثلون عن (مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء - نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان)، فضلا عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية».

وأكمل: «يعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين، لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، ما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسيسهم بما لا يدع مجالا للشك في تطوير منظومة العدالة».

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلا لإنهاء مأساة ومعاناة أشقائنا الفلسطينيين، ونحن في هذا المقام نثمن مجددًا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان للحد من الأزمة، فضلا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأتمّ: «ونحن إذ نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء، حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جل وعلا، إنه نعم المولى ونعم النصير».