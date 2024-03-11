مصطفى سالم: «المتحدّة» تقدم وجبة دسمة من الأعمال الدرامية والبرامج في رمضان

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ الفن يلعب دورًا هامًا في التوعية وترقية المشاعر وتهذيب الأجيال، فهو القوة الناعمة التي تستخدمها الدول في إيصال أهدافها.

مسلسل الاختيار من إنتاج الشركة المتحدة

وبيّن «سالم»، في بيان، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تدرك هذا الدور الهامّ، ومنذ تولّيها أمور الإنتاج تسعى دومًا لتقديم فن هادف بمختلف أنواعه، ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والسياسية، ولا ننسى أحد أهم مسلسلاتها «الاختيار» الذي وثّق أحداث فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة وما تلاها من أحداث انتهت بثورة 30 يونيو، فسيظلّ هذا المسلسل بأجزائه دليلًا على هذه الفترة من عمر الوطن.

الفن مساهم فاعل في تنمية المجتمع

وقال إن البعض يظن أن الفن دوره ترفيه فقط وهذا غير صحيح لأن الفن له دورًا كبيرًا في تنمية المجتمع وتوجيهه ورصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية والسياسية.

وأوضح أن «المتحدة» قدّمت وجبة دسمة من الأعمال الدرامية الرمضانية والبرامج الهادفة، ولديها رؤية عظيمة تجلت في التنوع الكبير الذي يوضح رؤيتها المتوافقة مع رؤية الدولة في تنمية الوعي.

واختتم بالإشارة إلى أنه على الفن المصري أن يقدم المزيد من الأعمال التي ترصد الظواهر المختلفة، وتساهم في إيضاح الدور الذي تقوم به الدولة في الفترة الأخيرة.