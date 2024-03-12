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دراما المتحدة

وظيفة شاغرة في مديرية الصحة بكفر الشيخ.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

كتب:

مصطفى عنز
08:44 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ

مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ حاجتها لشغل وظيفة قائم بتسيير أعمال إدارة مكافحة العدوى وأعضاء الإدارة بالمديرية، بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

شروط الوظائف الشاغرة

ووفقاً لبيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية فإنّ الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة قائم بتسيير أعمال إدارة مكافحة العدوى وأعضاء الإدارة بالمديرية، هي:

1- أنّ يكون المتقدم «طبيب بشري - أسنان - علاج طبيعي - صيدلة».

2- أنّ يكون حاصل على دراسات عليا في مكافحة العدوى - دراسات أخرى.

3- أنٌ يجيد المتقدم التعامل مع الحاسب الآلي إجادة تامة.

4- أنّ يجيد المتقدم مهارات التواصل.

كيفية التقديم للوظائف الشاغرة

وطالبت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ الراغبين في التقدم لشغل وظيفة قائم بتسيير أعمال إدارة مكافحة العدوى وأعضاء الإدارة بالمديرية إرسال السيرة الذاتية وبيان حالة محدث على الإيميل healthaffairskfs@gmail.com خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

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بقلم مصطفى عنز