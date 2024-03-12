ملخص أحداث الحلقات الأولى من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية في رمضان

استعرض «برنامج صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا حول ملخص أحداث الحلقة الأولى من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية المُذاعة خلال هذا الشهر الكريم.

الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

أشار التقرير إلى أنَّ الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين سلطت الضوء على علاقة الصداقة بين حسن الصباح وهو الفنان كريم عبدالعزيز، و زيد بن سيحون وهو الفنان أحمد عيد، ومع سير أحداث الحلقة كشف حسن الصباح لزيد أنَّه رآه في منامه من قبل رؤيته في الحقيقية، ولهذا السبب دافع عنه وأنقذه، وهنا بايع سيحون حسن الصباح مدى الحياة.

الحلقة الأولى من مسلسل المعلم

وشهدت أيضًا أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان أحداث مشوقة، إذ إنه قُبض على الفنان عبدالعزيز مخيون والد المعلم مصطفى شعبان، بسبب وجود شحنة هيروين في سيارة السمك الخاصة به، والحلقة أوضحت أن المعلم رجل يمتاز بالشهامة مع أهل منطقته ويحبه الجميع.

الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة الذي جسد شخصية دكتور ياسين الذي يمتلك عيادة الخاصة به، وانتقل المشهد إلى بيت الرفاعي مع كبير العائلة محمود الرفاعي، وهو الفنان أحمد فؤاد سليم، الذي يمتاز بأنه رجل خيّر يساعد كل أهالي منطقته، كما أنَّه متزوج من ليلى وهي الفنانة صفاء الطوخي ولديهما 4 أولاد، ياسين وهو أمير كرارة، ويحيى وهو تامر نبيل وهو ضابط شرطة، وجمالات التي قامت بدورها الفنانة رحاب الجمل، ورقية وهي ملك قورة، كما أنَّه لديه ابن أخ يقوم بدوره أحمد رزق، والذي يعتبر اليد اليمنى لمحمود الرفاعي.

الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي بمشهد يعود لعام 1990 يجمع ما بين رياض الخولي ووفاء عامر التي تجسد دور صباح وهي حامل، إذ رأى رياض في منامه أنه ينزل إلى داخل سرداب ويجد صندوقا به ثعبان، وفسّر له الشيخ هذا الحلم بأن ابنه سيقتله، لذلك رياض كان يحاول قتل ابنه الرضيع بسبب تفسير الحلم لكن وفاء عامر ترفض رفضًا قاطعًا، كما شهدت الحلقة شجارًا كبيرًا بين أحمد العوضي ورجال المنطقة بعدما تعرض للسرقة.

الحلقة الأولى من مسلسل محارب

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد تآمر محمود البزاوي مع أحد السائقين لإفساد فرح حسن على ابنته ناهد السباعي، كما يظهر الفنان أحمد زاهر في مكتبه وهو يعنف أحد رجاله بسبب تعاونه مع منافسيه دون علمه ويهدده بدخوله السجن إذا حدث هذا الأمر مرة أخرى.

الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي

كما شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا التي جسدت شخصية نصرة مع زوجها سعد الذي قام بدوره محمد ثروت، إذ أن سعد يعمل سائق ميكروباص ومدمن لشرب المخدرات، وهذا ما يجعله يستولى على أموال نصرة ويعتدي عليها بالضرب.

الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والتي تضمن ظهور محمود البزازي الشهير بعمر حمدي وهو في المستشفى، ليذهب إليه حسين الذي يقوم بدوره أحمد داش ليطمئن عليه ويتفاجـ بأن له أخ اسمه علي، وهو آخاه الأكبر ويطلب والده أن يسلم عليه.