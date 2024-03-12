أمين الفتوى: تعليم الصيام في الصغر ضروري «فيديو»

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأطفال عندما يتعلمون كيفية الصيام في سن صغير، يسهل عليهم في الكبر، لافتًا أن هناك بعض الآباء يشفقون على الأولاد، فلا يعلموهم الصيام، فيكبر الولد أو البنت، وهم غير مدركين لأهمية شهر رمضان، ولا مقصده، فيصبح صيامه مستقبلًا صعب جدًا.

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقاء عبر قناة «الناس»، أنّ هناك مجموعة من كبار السن لا يصوموا، وعند سؤالهم لماذا؟، يردون: «لم نتعلم الصيام منذ الصغر»، مشيرًا إلى أنه عند النظر في أحكام الشرع الشريف، نجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «علموا أولادكم الصلاة لسبع».

وتابع: «السن المهم الذي ينبغي الوقوف عنده، هو سن السبع سنوات، وهو السن المناسب لبدء تعليم الأطفال العبادة، كل أنواع العبادات: الصوم والصلاة والصدقات، ويتم التنظير بالصلاة على الصيام، فبداية من سن السبع نبدأ تعليمهم كيفية التكبير والركوع والسجود وكذلك الصيام بفرائضه».