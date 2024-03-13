موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
كتب:
آية حسنين
12:17 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
موعد أذان الفجر في الدقهلية - تعبيرية
يتطلع أهالي محافظة الدقهلية لمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13-3-2024 من أجل أداء الصلاة في الموعد الذي حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجريا.
موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024
وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 4 صباحا و39 دقيقة ، فيما تحدد موعد الإمساك في الساعة 4 صباحا و19 دقيقة.
مواعيد السحور والإفطار الأربعاء في الدقهلية 13-3-2024
وحددت الهيئة مواعيد السحور والإفطار الخاصة بيوم الأربعاء في محافظة الدقهلية ثالث أيام شهر رمضان الكريم كالآتي:
- موعد الإفطار الساعة 6 ودقيقة واحدة
- موعد السحور الساعة 2 صباحا و19 دقيقة
- موعد الشروق الساعة 6 صباحا و6 دقائق
ساعات الصيام في الدقهلية الأربعاء 13-3-2024
وحددت الهيئة العامة للمساحة عدد ساعات الصيام في الدقهلية الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان الكريم، بنحو 13ساعة و 42 دقيقة، تبدأ من الفجر الساعة 4 صباحا و39 دقيقة، حتى صلاة المغرب الساعة 6 ودقيقة واحدة.