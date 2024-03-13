يتطلع أهالي محافظة الدقهلية لمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13-3-2024 من أجل أداء الصلاة في الموعد الذي حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجريا.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 4 صباحا و39 دقيقة ، فيما تحدد موعد الإمساك في الساعة 4 صباحا و19 دقيقة.

مواعيد السحور والإفطار الأربعاء في الدقهلية 13-3-2024

وحددت الهيئة مواعيد السحور والإفطار الخاصة بيوم الأربعاء في محافظة الدقهلية ثالث أيام شهر رمضان الكريم كالآتي:

- موعد الإفطار الساعة 6 ودقيقة واحدة

- موعد السحور الساعة 2 صباحا و19 دقيقة

- موعد الشروق الساعة 6 صباحا و6 دقائق

ساعات الصيام في الدقهلية الأربعاء 13-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة عدد ساعات الصيام في الدقهلية الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان الكريم، بنحو 13ساعة و 42 دقيقة، تبدأ من الفجر الساعة 4 صباحا و39 دقيقة، حتى صلاة المغرب الساعة 6 ودقيقة واحدة.