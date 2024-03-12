أكرم السعدني وأشرف زكي يصلان عزاء والدة محمود البزاوي

وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي أكرم السعدني، نجل الكاتب الكبير محمود السعدني، وشقيق زوجة الفنان محمود البزاوي والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى مسجد الشرطة.

كما وصل الفنان إيهاب فهمي، والسيناريست محمد سيد بشير، إلى عزاء والدة الفنان محمود البزاوي والمقام حاليا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، التي توفيت قبل يومين.

جنازة والدة محمود البزاوي

وكان أول الحاضرين لـ تقديم واجب العزاء؛ الفنان محمد هنيدي وهاني رمزي والمخرج الكبير شريف عرفة والفنان محمد محمود ومحمد الصاوي ومحمد أبو داود وكريم عفيفي وحمدي الميرغني وشريف إدريس ومصطفى بسيط ومحمد السيد، شريف منير، الشيف علاء الشربيني.