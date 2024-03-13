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قرار عاجل من إدارة الزمالك بعد الهزيمة أمام الجونة | عاجل

كتب:

محمود فؤاد
04:09 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
الزمالك والجونة

الزمالك والجونة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن اتخاذ مجلس الإدارة قرارًا بفرض غرامات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة من الجونة بثلاثة أهداف لهدفين.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، عن أن الإدارة أبلغت اللاعبين بتوقيع الغرامة، وفقا للائحة الخاصة بالفريق. 

الجونة يفوز على الزمالك في الدوري

وفجر فريق الجونة، مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل، عقب انتصاره المفاجئ على ضيفه نادي الزمالك، بنتيجة 3-2، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري NILE، في اللقاء الذي أقيم على ستاد «خالد بشارة» بالغردقة.

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