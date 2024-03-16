عضو «التحالف»: 20 مليون مستفيد من الخدمات.. ولدينا قدرة على مواجهة الأزمات

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يحرص على تحقيق هدف كبير منذ انطلاق عمله في مارس 2022، ويتمثل في تأمين الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، موضحا: «نشهد ثالث رمضان في وجود التحالف الوطني، ووصل عدد المستفيدين إلى 20 مليون مواطن».

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التنسيق والتناغم بين كبرى مؤسسات العمل الأهلي وأكبر عدد من المتطوعين، يعد الفارق الواضح في مسار العمل الأهلي المصري، بوجود التحالف الوطني.

تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، هدف يستحق التخطيط وحشد كل الطاقات من أجل تحقيقه، مشيرا إلى أن التحالف الوطني واجه تحديات كبيرة لم يكن التغلب عليها سهلا، مثل توفير الاحتياجات الغذائية، في ظل ذبذبة بأسعار المواد الغذائية الرئيسية بالأسواق، موضحا أنه دخل شهر رمضان الكريم بعطاء متجدد.

وأوضح عصام عبد الرحمن، أن شهر رمضان هذا العام يختلف عما سبقه، بسبب استمرار معاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القدرة على مواجهة المستجدات في الأزمات والكوارث على مستوى المحلي والإقليمي، تعد من أبرز السمات الأساسية التي يتمتع بها التحالف الوطني، ويأتي ذلك بهدف تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بجدارة واستحقاق.

استمرار عمل التحالف الوطني

وشدد على استمرار عمل التحالف، رغم كل التحديات والأزمات التي يشهدها، مشيرا إلى زيادة أعداد المستفيدين؛ إذ يقرب على الوصول لـ20 مليون مواطن مستفيد من خدمات التحالف الوطني والدعم بأشكال المواد الغذائية كافة.