هل عادت علاقة روز هانبري والأمير ويليام من جديد أم شائعات؟

من جديد عادت المشكلات تطرق أبواب العائلة البريطانية المالكة، وخاصة فيما يتعلق بوجود علاقة عاطفية تجمع بين الأمير ويليام وروز هانبري، ما أدى إلى غضب الأميرة كيت ميدلتون وانزعاجها بشدة، بعد حلقة The Late Show، والذي قدم خلالها ستيفن كولبيرت مونولوج مميزا.

أسباب اختفاء كيت ميدلتون

وتابع كولبير خلال الحلقة، أنه يشعر بالقلق تجاه العائلة المالكة واختفاء عن قصد لـ كيت ميدلتون، خاصة بعد أن سرب محققو الإنترنت أنباء عن أن اختفاءها قد يكون مرتبطًا بخلافات مع زوجها، وأن روز هانبري هي صديقة قديمة للعائلة البريطانية الملكية ومتزوجة من صديق مقرب من الأمير ويليام.

علاقة الأمير وليام وروز هانبري

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن شائعات تربط بين علاقة الأمير وليام وروز هانبري، فقد تصدر اسم الثنائي العناوين واهتمام الجمهور في عام 2019، عندما نشرت صحيفة التابلويد البريطانية عن ذلك الأمر لأول مرة، خاصة وأن روز قد حضرت تتويج الملك تشارلز في مايو الماضي.