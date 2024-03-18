في ذكرى وفاة يحيى شاهين «سي السيد» السينما المصرية.. ما علاقته بأم كلثوم؟

تحل اليوم ذكرى وفاة شيخ الفنانين العرب، الفنان القدير يحيى شاهين، الذي قدم وأعطى للفن المصري والعربي تراثا عبقريا كان وسيظل خالدًا في تاريخ الفن، «سي السيد» الذي جسد بملامحه الشرقية الأصيلة أكثر من 100 شخصية خلال تاريخ حافل الأعمال الملهمة لمن جاءوا بعده، فيما يلي نستعرض لمحات من حياة «بابا يحيى».

من موظف بالمحلة إلى نجم السينما الأول

ولد يحيى حسن شاهين عام 1917 في ربوع مصر القديمة، وتخرج في كلية الفنون التطبيقية عام 1933 وعمل مهندسًا في النسيج لفترة من عمره، حتى التحق بالفرقة القومية للمسرح «فرقة فاطمة رشدي» ولحق بحلمه الذي لم ينساه ومع الفرقة قام بتأدية العديد من الأدوار أشهرهم مجنون ليلي، ومن ثم اعتزل المسرح بعد أن جذبته السينما ببريقها، وكان فيلم « بنت الشيخ» هو أول أفلامه، وتلاه فيلم «لو كنت غني»، ومن ثم لمع نجمه بمشاركته السيدة أم كلثوم فيلم «سلامة» بدل من الفنان حسين صدقي، ليضمن بذلك مكانًا في الصفوف الأولى لكبار الفنانين، ويحمل على عاتقه تراث الفن المصري.

أكثر من فيلم «لسي السيد» السينما المصرية

قدم شيخ الفنانين يحيى شاهين أكثر من 100 فيلم لتاريخ الفن المصري والعربي، فشارك كبار النجمات والنجوم، ومن أشهر أعماله فيلم «جعلوني مجرمًا»، وفيلم «شيء من الخوف » الذي اعتبره المخرجون من أشهر 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، والذي قال فيه جملته الشهيرة «جواز عتريس من فؤادة باطل»، كما كانت ثلاثية نجيب محفوط الشهيرة هي أشهر أفلامه على الإطلاق «بين القصرين، السكرية، قصر الشوق»، والذي أبدع فيها في تقديم شخصية السيد أحمد عبدالجواد الشهير بسي السيد، الشخصية التي كانت ولا زالت محفورة في عقول كل من شاهدها، ويعمل العديد من الممثلين على تكرارها والعمل عليها من جديد.

اعترافه بفضل أم كلثوم عليه

وخلال حوار قديم له مع المذيع المعروف طارق حبيب تمت إذاعته ونشره عبر قناة ماسبيرو زمان، عندما سأله «لو اخترت أنك تأخذ أغنية واحدة في رحلة خاصة إلى القمر فماذا ستكون»، فأجاب يحيى شاهين بعيون يملؤها الحب «مقدرش أقولك أغنية معينة ولكن أم كلثوم لها الفضل عليا كبير جدا»، وعندما تم سؤاله عن رجل يختاره للذهاب معه في تلك الرحلة، أجاب بأن أحبابه كثيرون لا يستطيع اختيار منهم»، مضيفا عند طلب طارق حبيب منه أن يتحدث عن فنه «أنا أعتقد إن ربنا إداني كل حاجة، ومرضيش يحرمني من حاجة، وأغلى حاجة هو حب الناس ليا وهو اللي مخلي عطائي الفني لا ينقطع».