أستاذ تفسير: استخدام النصوص القرآنية في سياقها الصحيح ضروري

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إنَّ هناك مفاهيم مغلوطة شائعة حول القرآن الكريم، متطرقا إلى الأسئلة الشائكة حول كيد النساء والشيطان.

«أبو عاصي»: القرآن الكريم من أوله إلى آخره كلام الله

وأضاف «أبو عاصي»، في لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج «أبواب القرآن»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ القرآن الكريم، من أوله إلى آخره، كلام الله تعالى، مشيرًا إلى احتوائه على حوارات بين الخالق والمخلوقين، وبين الله وإبليس، وكذلك على كلام أورده الله على ألسنة الآخرين.

تأثر الثقافة الشعبية بالتفسيرات القديمة والحديثة

وفيما يتعلق بمفهوم كيد النساء، أوضح «أبو عاصي» أن الثقافة الشعبية قد تأثرت بتفسيرات قديمة وحديثة تزعم أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، وهو ما يتناقض مع ما ورد في القرآن الكريم حيث يُعرف كيد النساء بأنه عظيم، بينما كيد الشيطان وُصف بأنه ضعيف.

ضرورة استخدام النصوص القرآنية في سياقها الصحيح

وأكد على أهمية فهم النصوص القرآنية في سياقها الصحيح وعدم استخدامها لتعزيز الصور النمطية السلبية في المجتمع، ودعا إلى ضرورة التمييز بين الآيات القرآنية والتفسيرات البشرية التي قد تحمل تأويلات مختلفة.