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دراما المتحدة

استشهاد فلسطيني فتح النار على حافلة إسرائيلية.. أصاب 7 مستوطنين و6 جنود

كتب:

أحمد حامد دياب
02:29 م | الجمعة 22 مارس 2024
طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منفذ العملية بعد هربه

طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منفذ العملية بعد هربه

فتح فلسطيني النار على حافلة إسرائيلية صغيرة قرب مفترق بارسا، بين مستوطنتي دوليف وتلمون في مجلس بنيامين، وأصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص في تبادل إطلاق النار مع الفلسطيني.

استهداف الفلسطيني بواسطة مروحية إسرائيلية

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإن قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان قامت بتبادل إطلاق النار مع منفذ العملية الذي لاذ بالفرار ومن ثم بدأت بمطاردته، واستمر تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وجرت ملاحقته بواسطة طائرة مروحية ومسيرات إلى أن استشهد بصواريخ الطائرات المسيرة، وأكدت «سكاي نيوز» أن عدد المصابين وصل إلى 7 مستوطنين.

بلينكن يصل إلى الأراضي المحتلة اليوم

وفي سياق آخر، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الأراضي المحتلة اليوم، لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، إذ تعتبر إسرائيل المحطة الأخيرة في الجولة السادسة لوزير الخارجية الأمريكي منذ اندلاع الحرب في غزة.

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بقلم أحمد حامد دياب