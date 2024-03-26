عرضت برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقات الـ15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، اختارت العفريتة شيماء سيف الكبير كزوج لها بعد مجموعة من الاختبارات والأسئلة معه هو ونفادي وهجرس، وطلبت من الكبير يذهب لأهلها بعد الزواج، وتم حفل الزواج، وأخبر الكبير زوجته مربوحة بما حدث.

مسلسل بابا جه

وانتهت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل بابا جه للنجمان أكرم حسني ونسرين أمين، بنجاح هشام في مشروعه الجديد «محل الكشري» بعدما تنازل عن مشروعه «بابا جه»، وتحسن علاقته بابنته وزوجته.

مسلسل كامل العدد +1

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد +1، العديد من التطورات فيما يتعلق ببراءة جيسيكا ابنة الفنانة دينا الشربيني بعد تورطها في حفل «تيك توك» فيلا المنصورية.