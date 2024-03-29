زد إف سي أول من يتأهل لنصف النهائي بعد فوزه على أستون فيلا في بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة

تأهل زد إف سي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، المقامة بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة على نظيرة استون فيلا بنتيجة 2-1 وبذلك يكون اول من تأهل لدور النصف النهائي بالبطولة.

وصعد فاينورد الهولندي بعد تحقيق الانتصار على يونيون برلين، بنتيجة 3-2.

يشارك في بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، و فيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني، ويتم تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتصفية بالدور النصف النهائي، ويلتقي الفائزين في النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.