ظاهرة جوية تضرب 17 محافظة لمدة يومين.. وتحذيرات للمواطنين

تشهد 17 محافظة ظاهرة جوية تستمر لمدة يومين، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر في أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا لا سيما على الطرق الرئيسية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، جاء ذلك طبقًا لبيان صادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات لمدة يومين

وتتعرض 17 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية، المنيا، بني سويف، الفيوم، بورسعيد، السويس، دمياط» إلى ظاهرة الضباب الكثيف وسط تحذيرات للمسافرين.

تحذيرات للمواطنين والمسافرين

وأصدرت غرف العمليات، تحذيرات للمواطنين والمسافرين في أثناء القيادة كالآتي:

- القيادة بسرعات منخفضة في أثناء الضباب الكثيف

- استخدام كشافات إنارة السيارة في أثناء القيادة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية

- ترك مسافة آمنة بين السيارات وبعضها.

يُذكر أن بعض المحافظات تعرضت أمس إلى تساقط أمطار غزيرة ورعدية زادت حدتها على القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة.