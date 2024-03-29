سر طريقة تحضير صوابع زينب على طريقة المحلات.. بخطوات سهلة وبأقل تكلفة

صوابع زينب من أشهر الحلويات الشرقية، التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبأقل تكلفة، ويمكن صنعها بنفس طعم المحلات، بدلًا من شرائها بالخارج، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، وفيما يلي نستعرض المقادير وطريقة التحضير في التقرير التالي..

سر المحلات في تحضير صوابع زينب

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير صوابع زينب بأقل تكلفة، ويمكن تناولها على حدة فيما يلي:

المقادير

كوب دقيق.

كوب سميد.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

رشة سكر.

فانيليا.

زيت للقلي.

ماء

شربات.

جوز هند.

طريقة التحضير

يخلط الدقيق والسميد والخميرة والسكر والفانيليا والملح.

يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة نصف ساعة.

تقطع كرات صغيرة وتشكل على وجه مبشرة.

تقلى في الزيت وتوضع بالشربات.

تصفى ويرش الوجه بجوز الهند وتقدم.

وصفة آخرى لعمل صوابع زينب في البيت

قدمت الشيف سالي فؤاد وصفة آخرى لتحضير صوابع زينب مثل المحلات، بخطوات سهلة بسيطة تعتمد على مجموعة من المكونات الأساسية التي يمكن تناولها على النحو التالي..

½ كوب سمن.

2 كوب دقيق.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب دقيق سميد.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1/3 كوب ماء.

زيت للقلي.

شربات مكون من السكر والليمون والماء.



طريقة صوابع زينب سالي فؤاد

نذوب الخميرة والسكر في ماء دافئ.. اتركي الخليط لمدة 5 دقائق حتى يتفاعل ثم قومي بتسخين السمن في إناء على نار هادئة.

اخلطي الدقيق مع الملح ودقيق السميد حتى تختلط المكونات ثم نضيف الخميرة والسمن إلى الخليط مع العجن حتى يتداخل السمن مع الدقيق.

أضيفي بقية كمية الماء تدريجيا مع العجن لمدة 10 دقائق حتى تتشكل لديك عجينه عبارة عن كتلة واحدة ناعمة، يغطى العجين ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يختمر.

قومي بفرد العجين بواسطة النشابة، ثم قطعيه على شكل مستطيلات صغيرة بواسطة السكين.