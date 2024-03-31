الوداد يبحث عن التأهل لدور الـ16 بكأس العرش على حساب شباب السوالم

يلتقي الوداد المغربي نادي شباب السوالم الرياضي على «ملعب البشير» بمدينة المحمدية في المغرب، في الدور الـ32 من بطولة كأس العرش المغربي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وتذاع على القناة المغربية الرياضية.

وفي آخر 5 مباريات خاضها الوداد المغربي ضد الشباب الرياضي السوالم، حقق الأول، 4 انتصارات، بينما مُني بهزيمة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 9 أهداف، واهتزت شباكهم بـ4 أهداف فقط، وفق موقع البطولة المغربي.

تأهل الرجاء المغربي على حساب أولمبيك آسفي

وفجر اليوم الأحد، حجز فريق الرجاء الرياضي، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العرش المغربي، أثر تغلبه على أولمبيك آسفي، بنتيجة 2-0، أحرزهما هواري فرحاني لاعب أولمبيك آسفي بالخطأ في مرماه و إسماعيل مقدم، في مباراة جمعت بين الفريقين على «الملعب البلدي» برشيد في مباراة الدور الـ32 من المسابقة.

وتاهل نهضة الزمامرة، إلى دور الـ16، بفوزه على شباب بن جرير بهدف دون رد أحرزه اللاعب مامادو كامارا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، للمبارة التي جرت على «ملعب أحمد شكري» بمدينة الزمامرة.