عاجل.. بدء صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة 15%

بدأت عدد من البنوك صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة 15%، التي وجهت بها القيادة السياسية وبدأ تطبيقها من شهر مارس الماضي، في إطار التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

أماكن صرف المعاشات

وبدأ صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة 15%، للمستحقين في بنكي القاهرة والإسكندرية، بينما يبدأ باقي أصحاب المعاشات الصرف غدا، وفق ما أوضحته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ منظومة المعاشات شهدت تطورًا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ اتسمت بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش القطاع الخاص ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية.

11 زيادة متتالية في المعاشات

وأضاف في تقرير له، أنّ المعاشات عقب زيادة نسبة الـ15% الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024، مؤكدًا أنّ ذلك يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.

أعداد المستفيدين من المعاشات من 2014 حتى 2024

- 2013- 2014: 8.693 مليون مواطن

- 2014-2015: 8.820 مليون مواطن

- 2015-2016: 9.164 مليون مواطن

- 2016-2017: 9.400 مليون مواطن

- 2017-2018: 9.500 مليون مواطن

- 2018-2019: 9.600 مليون مواطن

- 2019-2020: 9.900 مليون مواطن

- 2020-2021: 10 ملايين مواطن

- 2021-2022: 10.717 مليون مواطن

- 2022-2023: 11.093.174 مواطن

- 2023-2024: 13 مليون مواطن