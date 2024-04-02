شباب من بني سويف يطلقون مبادرة لبيع كيس الفول بجنيه.. لنشر الخير والمحبة

أعلن مجموعة شباب من محافظة بني سويف إطلاق مبادرة لبيع أكياس الفول بجنيه واحد فقط، وهي الوجبة المُميزة على مائدة السحور للمصريين خلال أيام شهر رمضان الكريم، في محاولة لنشر الخير والمحبة بين المصريين وتخفيف أعباء الحياة عليهم.

«أيمن» صاحب المبادرة، اعتاد تجميع أهل منطقته لتجهيز زينة شهر رمضان الكريم سنويًا، وأيضًا تجهيز «شنط رمضان»، لمساعدة أهالي المنطقة، وكتب على عربته «تاجر مع الله.. كيس الفول بجنيه».

يروي أيمن لـ«الوطن» قائلًا: «قبل رمضان بجمع الشباب وأهالي المنطقة ونعلق زينة في رمضان وفي الشارع ونلم الشباب وبحاول أشغلهم بحاجة مفيدة، والناس كانت بتقف معانا ومبسوطة بالخير».

«أيمن» يجهز الفول يوميًا

أكثر من قدرة فول ألومنيوم، يقوم «أيمن» بتجهيزها يوميًا، وهو العام الثاني على التوالي يحافظ فيه على مبادرته: «الناس بتيجي تاخد كيس الفول بجنيه بعزة نفس لأننا مش بنوزعه، إحنا بنبيعه عادي زي أي سلعة».

مسلمون ومسيحيون يشاركون في المبادرة

شارك في المبادرة الخيرية لبيع كيس الفول بجنيه، مسلمون وأقباط أيضًا، إذ شاركوا بالمال لتجهيز المبادرة، وأعربوا عن سعادتهم بالعمل الخيري: «في ناس كتير شاركت معانا، وفي مسيحيين بتيجي تاخد كيس فول أو كيسين وتسيب مثلًا مبلغ معين لينا بتساعدنا به».

سعادة كبيرة بعد انتشار المبادرة داخل محافظة قنا، وتعليقات إيجابية سواء من المارة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «الناس مبسوطة وفرحانة وبتعبر عن فرحتها ليا دائمًا وإحنا بنبيع الفول، وهدفنا نكسب حسنات في رمضان بقدر المُستطاع وننشر الخير والحب والأمل والناس كلها تبقى محبوبة وطيبة».