أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 8-4-2024، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة ومواعيد صلاة المغرب في مختلف المحافظات، وبدء التجهيز لساحات صلاة عيد الفطر مع قرب انتهاء شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الإثنين 8-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين 8-4-2024 ليحين في تمام السادسة و15 دقيقة، بحسب إمساكية شهر رمضان، فيما تستمر مديرية أوقاف الإسماعيلية في رفع حالة الطوارئ والتجهيز لصلاة عيد الفطر بتحديد أماكن الصلاة والساحات.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان يحين موعد صلاة المغرب في محافظة الاسماعيلية اليوم الاثنين 8-4-2024 في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة، وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، إنّ جميع الإدارات في المراكز والقرى تتابع تجهيز ساحات العيد أولا بأول مع قرب انتهاء شهر رمضان.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الاثنين 8-4-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان، أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد الإفطار اليوم الاثنين 8-4-2024، في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة مع انطلاق أذان المغرب اليوم السبت في نفس الموعد.