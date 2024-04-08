مسلسل بدون سابق إنذر الحلقة 14.. هل يعثر مروان على أسرة عمر؟

لا زال الفنان آسر ياسين «مروان» والفنانة عائشة بن أحمد «ليلى»، يبذلان قصارى جهدهما للبحث عن أسرة الطفل «عمر»، ضمن الأحداث المثيرة التي تشهدها حلقات مسلسل بدون سابق إنذار، وينتظر جمهور مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13 ما ستسفر عنه الأحداث المقبلة.

كواليس الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، والمعروضة عبر قناة DMC، دفعت المشاهدين لمتابعة باقي الحلقات بينما ينتظرون عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14 على قناة DMC اليوم.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14

مسلسل بدون سابق إنذار ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، ويحكي قصة اجتماعية مثيرة عن زوجين يعيشان حياة سعيدة مع ابنهما الوحيد، لكن الأمور تأخذ منحى أسوأ عندما يصاب ابنهما بالسرطان، تبدأ هذه رحلة الزوجين للعثور على متبرع مناسب لابنهما، إلا أنّهما يكتشفان أنّه ليس ابنهما الحقيقي وتم استبداله، فيبحثان عنه طوال المسلسل.

نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

ومسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صال، إخراج هاني خليفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.