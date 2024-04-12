مغلق من 100 سنة.. 7 معلومات عن جامع يني باليونان بعد افتتاحه في عيد الفطر

عاش المسلمون في اليونان حدثا سعيدا في عيد الفطر الحالي، إذ أقاموا صلاة عيد الفطر في مسجد ياني «المسجد الجديد» الواقع في مدينة سالونيك، لأول مرة منذ 100 عام.

وحضر الصلاة في مسجد ياني، نحو 70 مصليًا، من السياح المسلمين الزائرين من تركيا، وأفراد الأقلية المسلمة في اليونان بجانب الطلاب الأجانب الذين يدرسون في سالونيك واللاجئين المستقرين بالمدينة وفقا لـ«يورو نيوز».

7 معلومات عن جامع يني أو المسجد الجديد

1- بُني في الأصل لسكان يهود اعتنقوا الإسلام.

2- بُني في عام 1902 على يد المهندس المعماري الإيطالي فيتاليانو بوسيلي ويقع في شارع ضيق وسط المدينة.

3- توقف استخدامه كمسجد في عشرينيات القرن الماضي.

4- تغير استخدام المبنى عدة مرات على مر العقود، منها استخدم كمأوى للاجئين ثم حول إلى متحف لما يقرب من 40 عامًا.

5- الجامع مكون من طابقين ويجمع بين التقاليد الإسلامية واللمسات اليهودية إذ يتضمن نجوم داود السداسية تزين الشرفات الخارجية والكثير من الأجزاء الداخلية للمبنى.

6- تم ترميم المبنى عام 1986.

7- قبل افتتحاه كان مسجد ياني يستخدم مكانا للمعارض الثقافية التي تنظمها بلدية المدينة.