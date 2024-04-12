«ليلى» تحقق حلم الطفولة رغم دراستها المحاماة.. «موهبة بخيوط من نور»

منذ صغرها وجدت في نفسها ميولا وموهبة لعمل فني يدوي تمارسه عمتها وجدتها لفت انتباهها بشكل كبير، وأصبحت لديها الرغبة في التجربة لممارسة «التطريز» وأخذت أصابعها في الغزل لتخرج منتجات أعجبت كل من رآها.

«بدأت ظهور الموهبة من وأنا عندي 8 سنين».. هذه كانت بداية انطلاق ليلى مجدي صاحبة الـ 27 عاما من بنات المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي اكتشفت فيها حبها وميولها لـ التطريز على الفساتين وبدأت بالتجربة ووجد أهلها منها تفوقا غير عادي فشجعوها على ممارسته.

واستمرت «ليلى» في تنمية موهبتها في المرحلة الإعدادية والثانوية حتى الجامعة والتحاقها بكلية الحقوق، ولم يمنعها اتجاهها لممارسة المحاماة من التوقف عن موهبتها وتحقيق حلمها.

«كان نفسي أدخل فنون جميلة لكن مجموعي جاب حقوق».. بتلك الكلمات عبرت ليلى عن تغير مسار حياتها الدراسي في اتجاه غير رغبتها لكنها أصرت على تحقيق حلمها وافتتحت أتيليه «ليالي» خاص بها بدعم وتشجيع من أهلها الذين خيروها بين الأتيلية أو مكتب محاماة حسب رغبتها ودون أي ضغط منهم.

لم يتوقف عمل ليلى على تطريز الفساتين فقط، بل اتجهت للتفصيل بعد افتتاح الأتيليه لتكون أعمالها خاصة بها من البداية حتى النهاية، كما أنه لم تتوقف عند هذا الإطار فقط بل استغلت موهبتها في منتجات مختلفة للمناسبات الاجتماعية مثل تصميم وتطريز مناديل كتب الكتاب وكذلك تصميم صواني الشبكة وتطريزها وأيضا تطريز المسابح الإلكترونية وغيرها.

«أسعاري مناسبة لكل الفئات وبراعي الظروف»، حسبما قالت ليلى إن أسعار فساتين الأتيلية الخاص بها تبدأ بـ200 جنيه حتى 450 كحد أقصى للإيجار سواريه وخطوبة أما فساتين الزواج تبدا من 2500 جنيه، وأوضحت أنها تراعي ظروف العميل قدر الإمكان حتى أنه من تجد لديه إمكانيات محدودة تخفض له السعر تحت بند العروض حفاظا على مشاعره.

وتطمح ليلى بإنشاء مصنع كبير خاص بها وافتتاح أكثر من أتيليه، كما تتمنى المشاركة بأعمالها في معارض الحرف اليدوية المحلية والوصول بها لجميع المحافظات ومن ثم تصدير أعمالها للخارج.