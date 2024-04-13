تحذير جديد من وقوع كوارث مرعبة.. ماذا ينتظر العالم خلال 17 يوما؟

لم تنته تحذيرات علماء الزلازل وخبراء الفلك خلال الأيام الماضية، إذ تحقق بعضها وبخاصة توقعات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، الذي توقع قبل أيام قليلة حدوث نشاط زلزالي في الفترة من 11 لـ13 أبريل، وهو ما تحقق بعضها.

شهدت بعض المناطق ومنها الجزائر هزات أرضية ارتدادية، فضلا عن تحذير عالمة الفلك والأبراج رحاب منيعم، من وقوع كارثة جديدة يوم 21 أبريل الجاري، بسبب اقتران المشتري وأورانوس، ليخرج العالم البيئي ورئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل، بتحذير جديد.

تحذير من كوارث جديدة

عالمة الفلك رحاب منيعم، توقعت زيادة نشاط الزلازل والانهيارات الأرضية في العالم مع ذروة اقتران المشتري وأورانوس، في 21 أبريل، وهو ما تطابق مع توقعات رئيس حزب البيئة العالمي، إذ حذّر من وقوع زلازل في بعض المناطق خلال الـ17 يومًا اللمتبقية في شهر أبريل.

وخلال تصريحات لوسائل إعلام عالمية، حذّر «دوميط»، من خطر حدوث زلازل جراء حركة الكواكب، التي لها تأثيرات على الأرض، وحركة الجاذبية بين الكواكب ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيقًا: «مازال خطر حدوث الزلازل في بعض المناطق قائمًا وعلى العالم التأهب».

تحذير من وقوع زلازل

رئيس حزب البيئة العالمي، استشهد بما حدث خلال الفترة الماضية من زلازل في بعض المناطق بسبب حركة الكواكب، وبخاصة الهزة الأرضية التي شهدتها نيويورك،: «شهدنا في الفترة الماضية عدة زلازل في عدد من الدول، كما أن هناك هزة أرضية بقوة 4.8 وقعت في نيويورك ووصلت إلى مبنى الأمم المتحدة، حيث شعر دبلوماسيو مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بمقاعدهم تهتز».

احتمالية وقوع عددًا من الزلازل خلال الفترة المقبلة، هو ما حذّر منه «دوميط»: «من المُحتمل أن نشهد وقوع زلازل إلى آخر الشهر الجاري، بسبب حركة الشمس والقمر والكواكب التي لها تأثير كبير على عدد من مناطق، فيجب أخذ الحذر والتأهب من قبل البلاد».

أماكن متوقع حدوث زلازل بها خلال أبريل

العالم البيئي حدّد مناطق مختلفة من المحتمل أن تشهد زلازلا، بحسب حديثه: «شرق آسيا والولايات المتحدة وأيضًا من الممكن أن تتأثر تركيا بزلزال، لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر، كما أنه في حال حصل زلزال في تركيا بدرجة كبيرة ستتأثر مدينة طرابلس ومنطقة شمال بشكل مباشر، لا سيما أن هناك عدة مناطق بطرابلس يوجد فيها أبنية لا تتحمل درجات كبيرة من الهزات».

دولة عربية من بين الدول التي حذر رئيس حزب البيئة العالمي، من وقوع زلزال بها: «الخطر الأكبر في لبنان أنه عند حصول أي كارثة لا تتم معالجة سبب المشكلة بل النتيجة، بالتالي ونحن في السابق أجرينا مسحًا شاملًا ورصدنا عددًا كبيرًا من الأبنية المتصدّعة والمهدّدة بالسقوط، إلّا أنه للأسف الدولة لم تتخذ أي إجراءات، لذلك يجب الحذر هذه المرة».