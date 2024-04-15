هل يحق للأم التنازل عن حضانة أطفالها مقابل حقوقها المالية؟.. محامية تجيب

حضانة الأطفال من أكثر الأمور المُتنازع عليها بين الزوج والزوجة عقب الانفصال، ولكن هل يصح تنازل الزوجة كتابيًا، عن حضانة أطفالها، مقابل الحصول على بعض حقوقها المالية كمصوغاتها الذهبية مثلا وبعض متعلقاتها من القائمة هذا ما سنوضحه في السطور التالية..

قالت فاطمة هندي المحامية، إن تنازل الأم عن حضانة الصغير باطل ولا يعتد به لأن الحضانة حق من حقوق الصغير وليست من حقوق الأم حتى يكون لها أن تتنازل عنها، مشيرة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة أولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو عرفي.

تنازل الأم عن حضانة الصغير باطل

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا حدث هذا التنازل فإنه لا يعتد به مطلقًا ويعتبر هو والعدم سواء، فقد استقر الشرع والفقه والقانون على أن الحضانة حق للصغار وبالتالي ليس من حق الأم الحاضنة أن تتنازل عن حق لا يخصها.

للأم الحق في المطالبة بالحضانة في اي وقت

وأوضحت أن الاتفاق الكتابي بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يُكسب الأب حق الحضانة، ولا يُسقط حق الأم في الحضانة، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها في الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت متى كانت صالحة لها شرعًا.