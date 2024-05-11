ضوابط إصدار شهادة القيد المؤمنة للمهندسين للتصالح في مخالفات البناء

أعلنت نقابة المهندسين، أنها سوف تعمل على تطبيق قانون التصالح بشكل صحيح على أرض الواقع، وذلك من خلال القيام بدورها الذي يتخلص في إصدار شهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح في مخالفات البناء والتي تتضمن بيان المخالفات القائمة المطلوب التصالح عليها، واسم المهندس، وإقرار من النقابة أن المهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، وذلك بالتزامن مع بدء عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء في مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

ضوابط عمل النقابات الفرعية

وحصلت الوطن على نسخة من ضوابط عمل النقابات الفرعية لإصدار شهادات القيد المؤمنة الخاص بقانون التصالح 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقانون نقابة المهندسين المصرية رقم 66 لسنة 1947، وجاءت كالتالي:

- يحق لكل من:

فئة 1 : (مهندس مدني - مصاري)

فنة ب : مهندس استشاري (مدني معماري)

فئة ج: (مهندس استشاري تصميم منشات خرسانية - منشات معدنية)

فئة د: (مكتب نوعي شرط تصميم منشات خرسانية أو منشات معدنية)

فئة ه: (مكتب متعدد شرط وجود تخصص تصميم منشات خرسانية أو منشات معدنية)

فئة و: (بيت خبرة شرط وجود تخصص تصميم منشات خرسانية أو منشات معدلية).

استخراج شهادة قيد مؤمنة النموذج المؤمن أصل طبقا للأعداد المقررة طبقا للجدول المرفق شرط وجود سجل هندسي ساري ومجدد وبطاقة ضريبية.

- لا يحق الإنابة أو التفويض أو التوكيل عن كل من (فئة (أ) و (فئة (ب) و (فئة (ج) في استخراج شهادة القيد المؤمنة.

- يحق التمثيل عن كل من فئة د) و(فئة (هـ) و(قنة و) بمهندس واحد فقط (مدني أو عمارة) داخل النقابة الفرعية بموجب توكيل أو تقويض رسمي.

- الالتزام بالموقع الجغرافي للمخالفة للعمل لكل نقابة فرعية.

- أولوية العدد الإجمالي لشهادات القيد المؤمنة يجبر الصالح للقري لكل من فئة (أ) و (فئة (ب) و(فئة (ج).

- تسجيل البيانات والاعداد الشهادات القيد المؤمنة الأعمال التصالح بالسجلات الهندسية طبقا للأعداد الشهرية الإجمالية لكل فئة.

- الالتزام بالنموذج الموحد المخصص للعمل وفقا للمنظومة الإلكترونية الخاصة بالنقابة العامة للمهندسين.

- الالتزام بطباعة شهادة القيد المخصصة على الورق المؤمن المستلم من النقابة العامة مع التغليف داخل مقر النقابة الفرعية، وإعداد تقرير من إدارة مزاولة المهنة بكل نقابة فرعية وإفادة لجنة المزاولة بالنقابة الفرعية بإعداد شهادات القيد والمهندسين والمكاتب العاملين في التصالح (قرية - مدينة).

- الالتزام بالقيمة المالية الخاصة بإصدار شهادة القيد المؤمنة 100 جنيه فقط لا غير.