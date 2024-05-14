هيئة الاستثمار: طرح 4 مناطق حرة جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة

أكد ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 4 مناطق حرة جديدة خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/ 2025، أن الهيئة تعمل على تسهيل حصول المستثمر على الأراضي التي يتم الإعلان عنها كفرص استثمارية ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد.

وأشار «عباس» إلى أن هناك 15 منفذا لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة.

تطوير قطاعات التأسيس

ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات، إضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة لمصلحة المستثمر.