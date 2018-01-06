عاجل| نص الأوامر الملكية: بدل غلاء معيشة ومكافأة للعسكريين

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية أوامر ملكية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفيما يلي نصها:

– صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

– صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

– إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.

– إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يجمع بين هذا البدل وبين البلدل الوارد في البند "رابعاً".

– زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

– تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

– تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.