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الوطن

عاجل| نص الأوامر الملكية: بدل غلاء معيشة ومكافأة للعسكريين

منذ 13 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
عاجل| نص الأوامر الملكية: بدل غلاء معيشة ومكافأة للعسكريين

الملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية أوامر ملكية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفيما يلي نصها:

– صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

– صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

– إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.

– إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يجمع بين هذا البدل وبين البلدل الوارد في البند "رابعاً".

– زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

– تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

– تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

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