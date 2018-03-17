سفير مصر بجدة: الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت مبشرة

قال السفير حازم رمضان قنصل مصر العام في جدة، إن اللجنة الانتخابية تعمل منذ ساعة ونصف والإقبال بنفس الكثافة التي شهدها أمس.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الأمس شهد كثافة تصويتية مهولة، وشهد مظاهرة في حب مصر من جميع الفئات شباب وسيدات وأطفال ورجال.

وتابع رمضان، أن بعض من صوتوا في القنصلية بجدة أمس جاءوا من مسافات كبيرة تصل 1500 كيلومتر، لافتا إلى أنه كانت توجد أتوبيسات متوفرة من أبناء الجالية للتسهيل على قاطني الأماكن البعيدة.

وأوضح رمضان أن اليوم الثاني لتصويت يبشر أيضا بالمشاركة الفعالة، والتلاحم والتكاتف لانجاح هذه الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أول أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.