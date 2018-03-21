تسجيل الدخول

الوطن

"المترو": الدفع بـ9 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لتخفيف زحام الركاب

منذ 22 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": الدفع بـ9 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لتخفيف زحام الركاب

أحمد عبد الهادى

أعلنت أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الدفع بنحو 9 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة للمترو، بواقع 4 قطارات بالخط الأول "المرج - حلوان"، و4 قطارات بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، وقطار واحد بالخط الثالث "العباسية - استاد القاهرة"، لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للقضاء على ظاهرة تكدس الركاب داخل العديد من محطات المترو، مشيرًا إلى أن زمن التقاطر 3 دقائق فقط بين كل رحلة وآخرى.

أخبار متعلقة

الخط الثانى المترو «منور ومكيف».. «عقبال الخط الأول وفتح السادات»

الخط الثانى المترو «منور ومكيف».. «عقبال الخط الأول وفتح السادات»

عاجل| توقف حركة قطارات الخط الثانى لمترو الانفاق

عاجل| توقف حركة قطارات الخط الثانى لمترو الانفاق
إستئناف رحلات الخط الثانى لمترو الانفاق بعد عودة التيار الكهربائي

إستئناف رحلات الخط الثانى لمترو الانفاق بعد عودة التيار الكهربائي
"الأنفاق": 7 مليارات جنيه ميزانية أولية لمشروع مد الخط الثانى بقليوب

"الأنفاق": 7 مليارات جنيه ميزانية أولية لمشروع مد الخط الثانى بقليوب

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تكريم طلاب تعليم جنوب سيناء في مسابقة "مهنة في صورة" بالأوبرا

تكريم طلاب تعليم جنوب سيناء في مسابقة "مهنة في صورة" بالأوبرا

"أبو شقة": لا توجد خلافات شخصية بيني وبين البدوي.. وترشحي "قرار جماعي"

"أبو شقة": لا توجد خلافات شخصية بيني وبين البدوي.. وترشحي "قرار جماعي"

ميركل تنتقد بشدة الهجوم التركي على عفرين: "ما يحدث غير مقبول"

ميركل تنتقد بشدة الهجوم التركي على عفرين: "ما يحدث غير مقبول"

الكشف على 1333 مواطنا بقافلة علاجية بقرية الجهاد في المنيا

الكشف على 1333 مواطنا بقافلة علاجية بقرية الجهاد في المنيا

غدا.. "عاشور" يلقي محاضرة بمعهد محاماة الشرقية.. ويفتتح مقر روض الفرج

غدا.. "عاشور" يلقي محاضرة بمعهد محاماة الشرقية.. ويفتتح مقر روض الفرج

اختيارات الوطن

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

الأكثر قراءة

عاجل