"المترو": الدفع بـ9 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة لتخفيف زحام الركاب

أعلنت أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الدفع بنحو 9 قطارات إضافية بالخطوط الثلاثة للمترو، بواقع 4 قطارات بالخط الأول "المرج - حلوان"، و4 قطارات بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، وقطار واحد بالخط الثالث "العباسية - استاد القاهرة"، لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للقضاء على ظاهرة تكدس الركاب داخل العديد من محطات المترو، مشيرًا إلى أن زمن التقاطر 3 دقائق فقط بين كل رحلة وآخرى.