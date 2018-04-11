تفاصيل تعرض طفل مصري للاغتصاب من 6 باكستانيين: "اغتصبوه لمدة عام كامل"

كشفت الإعلامية سارة شلبي تفاصيل تعرض طفل مصري للاغتصاب على يد 6 باكستانيين.

وقالت شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنها تلقت رسالة عن وجود طفل مصري تم اغتصابه وأنها توجهت له وبحثوا عن أسرته حتى وصولوا إليها.

وأوضحت شلبي إن 6 باكستانيين داوموا على اغتصاب الطفل المصري لمدة سنة كاملة وهددوه بأنهم سيقتلونه وسيقتلون عائلته لو أخبرهم بما يفعلونه معه.

وأكدت شلبي أن والد الطفل يقيم في الكويت منذ سنوات، وأنه تم طرده من العمل منذ عام ونصف ويعاني من ظروف مالية سيئة لدرجة أن السلطات قطعت الماء والكهرباء عنه مما جعل أبنائه طوال الوقت في الشارع مما تسبب في تعرض هذا الطفل للاغتصاب.

وأشارت شلبي إلى أن الطفل أصبح لا يتحكم في عملية الإخراج وأن ذلك هو السبب في اكتشاف تعرضه للاغتصاب، مؤكدةً على تولي محامي مصري للقضية وأنه تم القبض على أحد المتهمين وجارٍ البحث عن 5 آخرين.