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الوطن

خطة شاملة لتطوير منطقة الكورنيش بالمنيا

منذ 5 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
خطة شاملة لتطوير منطقة الكورنيش بالمنيا

صوره ارشيفيه

وجه عصام البديوي، محافظ المنيا محمد سيد، رئيس المدينة، بوضع خطة شاملة لتطوير منطقة كورنيش المنيا، من خلال تقسيمه لقطاعات وتطوير وتجميل المساحات الخضراء بكل قطاع، مع إجراء أعمال التنسيق للزرع والأشجار، وإعادة ترميمات الأجزاء التالفة وتجميل ممرات المشاة، مع مراعاة تأهيل كافة الأرصفة والأسوار والحفاظ على المساحات الخضراء، وإعادة الانضباط للكورنيش.

كما ستشمل خطة التطوير تزويد منطقة الكورنيش بكراسي للمواطنين وألعاب ترفيهية للأطفال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة كافة الإشغالات من الباعة الجائلين، الذين يُسيئون إلى المظهر العام وتحرير محاضر فورية للمخالفين من أجل إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمكان، حتى يليق بالمواطن المنياوي الذب يسعى إلى الاستمتاع بجمال مدينته، وإحساسه بالأمان وتلبية جميع احتياجاته.

 

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