«زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من دولة جامبيا غدا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج «زووم إفريقيا» على قناة CBC، حلقة جديدة ومميزة في جولة خاصة بدولة جامبيا، وذلك يوم غد الخميس.

ويُجري برنامج «زووم إفريقيا» جولة داخل سوق بنجول الشعبي بجامبيا، حيث تلتقي سالي عاطف بـ«مامو»، مرشد في وزارة السياحة، للحديث عن السوق وعن دولة جامبيا.

لقاءات مع المسؤولين الجامبيين

كما تُجري لقاءً مع الدكتور مامادو تانجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج في جمهورية جامبيا، ليكشف عن طبيعة العلاقات بين دولته ومصر والدول الأفريقية.

ويكشف بابوكار جوف، وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والعمالة في جمهورية جامبيا، عن فرص الاستثمار بجمهورية جامبيا.

يذكر أن برنامج «زووم إفريقيا» يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة الخامسة مساء .